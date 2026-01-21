In attesa di capire se riuscirà a intervenire per rinforzare la rosa per l'immediato, l'Inter continua a muoversi per il futuro. Con un'operazione praticamente già definita e un'altra che torna a essere molto calda. Lo sottolinea anche TuttoSport di oggi:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter TS – Inter, riaperto il canale diplomatico con Mlacic: decisivo il lavoro di Ausilio
calciomercato
TS – Inter, riaperto il canale diplomatico con Mlacic: decisivo il lavoro di Ausilio
Il direttore sportivo nerazzurro ha rimesso in piedi una pista che sembrava saltata
"Si sono riaperti i canali diplomatici con l'entourage di Branimir Mlacic grazie all'opera di mediazione del ds Ausilio con Fali Ramadani. Il neo-procuratore del croato è in arrivo a Milano venerdì. L'Inter ha già l'accordo con l'Hajduk Spalato e il motivo del contendere con la famiglia è legato al percorso che verrà delineato per il ragazzo (che comunque finirà la stagione a Spalato). Mancano solo le firme infine per Il passaggio di Leon Jakirovic dalla Dinamo Zagabria all'Inter".
© RIPRODUZIONE RISERVATA