"Si sono riaperti i canali diplomatici con l'entourage di Branimir Mlacic grazie all'opera di mediazione del ds Ausilio con Fali Ramadani. Il neo-procuratore del croato è in arrivo a Milano venerdì. L'Inter ha già l'accordo con l'Hajduk Spalato e il motivo del contendere con la famiglia è legato al percorso che verrà delineato per il ragazzo (che comunque finirà la stagione a Spalato). Mancano solo le firme infine per Il passaggio di Leon Jakirovic dalla Dinamo Zagabria all'Inter".