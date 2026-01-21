FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter TS – Inter, riaperto il canale diplomatico con Mlacic: decisivo il lavoro di Ausilio

calciomercato

TS – Inter, riaperto il canale diplomatico con Mlacic: decisivo il lavoro di Ausilio

TS – Inter, riaperto il canale diplomatico con Mlacic: decisivo il lavoro di Ausilio - immagine 1
Il direttore sportivo nerazzurro ha rimesso in piedi una pista che sembrava saltata
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

In attesa di capire se riuscirà a intervenire per rinforzare la rosa per l'immediato, l'Inter continua a muoversi per il futuro. Con un'operazione praticamente già definita e un'altra che torna a essere molto calda. Lo sottolinea anche TuttoSport di oggi:

TS – Inter, riaperto il canale diplomatico con Mlacic: decisivo il lavoro di Ausilio- immagine 2
MILAN, ITALY - JANUARY 20: FC Internazionale coach Cristian Chivu issues instructions to his players during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 match between FC Internazionale Milano and Arsenal FC at Stadio San Siro on January 20, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

"Si sono riaperti i canali diplomatici con l'entourage di Branimir Mlacic grazie all'opera di mediazione del ds Ausilio con Fali Ramadani. Il neo-procuratore del croato è in arrivo a Milano venerdì. L'Inter ha già l'accordo con l'Hajduk Spalato e il motivo del contendere con la famiglia è legato al percorso che verrà delineato per il ragazzo (che comunque finirà la stagione a Spalato). Mancano solo le firme infine per Il passaggio di Leon Jakirovic dalla Dinamo Zagabria all'Inter".

Leggi anche
Romano: “Mlacic-Inter riaperta? Ramadani a Milano, ecco la verità sulla sua situazione”
Romano: “Inter vuole fortemente Perisic, gran rapporto con Chivu. Che succede se il Psv...

© RIPRODUZIONE RISERVATA