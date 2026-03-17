Nonostante la sconfitta del Milan con conseguente allungo in vetta, in casa Inter il fastidio per le decisioni arbitrali nella gara con l'Atalanta non si è affievolito. Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, si può guardare al finale di campionato con un pizzico più di serenità.
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Mercato Inter, un dettaglio è chiaro: i piani del club. Via non solo chi è in scadenza
"Peraltro, considerato che manca una giornata in meno e che il vantaggio sul Diavolo è aumentato di una lunghezza, si può dire che lo scudetto sia più vicino rispetto all’indomani del derby. Un dettaglio, però, deve essere chiaro: il tricolore non è l’ago della bilancia per completare il massiccio cambiamento avviato la scorsa stagione e che, in ogni caso, doveva e deve perfezionarsi la prossima estate".
"I piani, insomma, prevedevano e continuano a prevedere un ulteriore ringiovanimento del gruppo a disposizione di Chivu, agevolato dall’uscita dei giocatori in scadenza. Non saranno le uniche partenze, ma chi farà le valigie dipenderà inevitabilmente dalle offerte che arriveranno in viale Liberazione".
(Corriere dello Sport)
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