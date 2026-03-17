"Peraltro, considerato che manca una giornata in meno e che il vantaggio sul Diavolo è aumentato di una lunghezza, si può dire che lo scudetto sia più vicino rispetto all’indomani del derby. Un dettaglio, però, deve essere chiaro: il tricolore non è l’ago della bilancia per completare il massiccio cambiamento avviato la scorsa stagione e che, in ogni caso, doveva e deve perfezionarsi la prossima estate".