FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, ricambio tra i pali il prossimo anno: due i portieri che piacciono in Serie A

calciomercato

Inter, ricambio tra i pali il prossimo anno: due i portieri che piacciono in Serie A

Inter
La dirigenza nerazzurra sta facendo le sue valutazioni per capire nel caso come intervenire per sistemare il reparto
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Yann Sommer sta affrontando quella che potrebbe essere la sua ultima stagione all'Inter. In scadenza di contratto, l'ex Bayern Monaco potrebbe salutare a giugno. A quel punto cosa faranno i nerazzurri? Sul tema si sofferma l'edizione odierna di TuttoSport:

Inter Chivu
Getty Images

"Nulla vieta che Inter e portiere svizzero decidano di prolungare di altri dodici mesi il matrimonio, ma considerando le indicazioni di Okatree, è assai probabile che avvenga un ricambio fra i pali. Dunque contro il Sassuolo potrebbe cominciare la stagione degli esami per Martinez e capire se metterà insieme voti tali da permettergli di ottenere la laurea di titolare dell’Inter. Altrimenti Piero Ausilio e Dario Baccin dovranno battere nuove strade. Piace Carnesecchi, ma l’Atalanta ha dimostrato di chiedere tanto per i propri gioielli, intriga molto anche Caprile del Cagliari (visionato venerdì a Lecce da uno 007 nerazzurro), sul taccuino di diverse squadre, Milan compreso. In estate Giulini chiedeva 20 milioni, prezzo destinato a salire".

Leggi anche
Asllani brilla al Torino, occhio al riscatto: la plusvalenza per l’Inter sarebbe di…
Inter, in 6 in scadenza nel 2026: giocatore per giocatore, ecco gli scenari

© RIPRODUZIONE RISERVATA