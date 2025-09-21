Yann Sommer sta affrontando quella che potrebbe essere la sua ultima stagione all'Inter. In scadenza di contratto, l'ex Bayern Monaco potrebbe salutare a giugno. A quel punto cosa faranno i nerazzurri? Sul tema si sofferma l'edizione odierna di TuttoSport:
calciomercato
Inter, ricambio tra i pali il prossimo anno: due i portieri che piacciono in Serie A
"Nulla vieta che Inter e portiere svizzero decidano di prolungare di altri dodici mesi il matrimonio, ma considerando le indicazioni di Okatree, è assai probabile che avvenga un ricambio fra i pali. Dunque contro il Sassuolo potrebbe cominciare la stagione degli esami per Martinez e capire se metterà insieme voti tali da permettergli di ottenere la laurea di titolare dell’Inter. Altrimenti Piero Ausilio e Dario Baccin dovranno battere nuove strade. Piace Carnesecchi, ma l’Atalanta ha dimostrato di chiedere tanto per i propri gioielli, intriga molto anche Caprile del Cagliari (visionato venerdì a Lecce da uno 007 nerazzurro), sul taccuino di diverse squadre, Milan compreso. In estate Giulini chiedeva 20 milioni, prezzo destinato a salire".
