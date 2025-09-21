La dirigenza nerazzurra sta facendo le sue valutazioni per capire nel caso come intervenire per sistemare il reparto

Yann Sommer sta affrontando quella che potrebbe essere la sua ultima stagione all'Inter. In scadenza di contratto, l'ex Bayern Monaco potrebbe salutare a giugno. A quel punto cosa faranno i nerazzurri? Sul tema si sofferma l'edizione odierna di TuttoSport:

"Nulla vieta che Inter e portiere svizzero decidano di prolungare di altri dodici mesi il matrimonio, ma considerando le indicazioni di Okatree, è assai probabile che avvenga un ricambio fra i pali. Dunque contro il Sassuolo potrebbe cominciare la stagione degli esami per Martinez e capire se metterà insieme voti tali da permettergli di ottenere la laurea di titolare dell’Inter. Altrimenti Piero Ausilio e Dario Baccin dovranno battere nuove strade. Piace Carnesecchi, ma l’Atalanta ha dimostrato di chiedere tanto per i propri gioielli, intriga molto anche Caprile del Cagliari (visionato venerdì a Lecce da uno 007 nerazzurro), sul taccuino di diverse squadre, Milan compreso. In estate Giulini chiedeva 20 milioni, prezzo destinato a salire".