Futuro in bilico per Yann Sommer: questa potrebbe essere l'ultima stagione con la maglia dell'Inter per il portiere svizzero. Lo conferma anche Tuttosport nella sua edizione odierna: "Sommer, quando fu ingaggiato, firmò un contratto di due anni fino al 2025 con un'opzione, in favore dell'Inter, per prolungare fino al 2026, cosa effettivamente accaduta nei mesi scorsi. Lo svizzero è stato una colonna della squadra di Simone Inzaghi, importantissimo con la sua solidità per la vittoria dello scudetto '23-24.
Decisivo nella scorsa, quando per esempio con una parata miracolosa permise all'Inter di respingere i tentativi finali di Yamal, spingendo i suoi compagni alla finale di Champions. Il suo rendimento, seppur macchiato da qualche incertezza - vedi la sconfitta a Torino con la Juventus - rimane costante e se non fosse per i 37 anni che compirà il 17 dicembre, ci sarebbero poche discussioni sulla sua permanenza a Milano.
La carta d'identità però è quella e il club nerazzurro, seguendo la linea dettata da Oaktree, già dalla scorsa estate ha intrapreso un percorso di ringiovanimento della rosa. Per altro Sommer non è da solo, sono a "rischio" anche altri over 30 in scadenza di contratto come Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan. Chivu ha ribadito come sia lui il titolare, però al tempo stesso sta dando opportunità a Martinez che la società - per l'investimento fatto nell'estate 2024 (15 milioni, bonus compresi) - vuole valutare a fondo per capire se poterne fare o meno il titolare del futuro".
