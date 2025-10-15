Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così di Francesco Pio Esposito, raccontando anche un retroscena di mercato: "Quando segna e stupisce, enfatizzano la normalità: basterebbe spiegare, ma spesso non ne sono capaci, che Pio Esposito sta semplicemente confermando il suo grande talento senza un condimento di aggettivi e di narrazione che non aiutano il ragazzo.
Se il ragazzo è bravo, bravissimo, fai cronaca e racconti chi è, magari senza stupirti e vendere esagerazioni, sarebbe bastato seguire il suo percorso. Prima della sessione estiva di calciomercato, il Napoli era disposto a mettere sul piatto una quarantina di milioni, bonus compresi, per strappare l’impossibile all’Inter.
Impossibile perché l’Inter neanche per un minuto è cascata nella tentazione di privarsi del cavallino rampante. Marotta e Ausilio avevano deciso di puntarci, con l’avallo di Chivu, sapendo che l’enorme personalità del ragazzo – non soltanto la tecnica – avrebbe consentito di attutire qualsiasi colpo e di prevenire ogni ipotetico pericolo".
