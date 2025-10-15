Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così di Francesco Pio Esposito, raccontando anche un retroscena di mercato

Marco Astori Redattore 15 ottobre 2025

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così di Francesco Pio Esposito, raccontando anche un retroscena di mercato: "Quando segna e stupisce, enfatizzano la normalità: basterebbe spiegare, ma spesso non ne sono capaci, che Pio Esposito sta semplicemente confermando il suo grande talento senza un condimento di aggettivi e di narrazione che non aiutano il ragazzo.

Se il ragazzo è bravo, bravissimo, fai cronaca e racconti chi è, magari senza stupirti e vendere esagerazioni, sarebbe bastato seguire il suo percorso. Prima della sessione estiva di calciomercato, il Napoli era disposto a mettere sul piatto una quarantina di milioni, bonus compresi, per strappare l’impossibile all’Inter.

Impossibile perché l’Inter neanche per un minuto è cascata nella tentazione di privarsi del cavallino rampante. Marotta e Ausilio avevano deciso di puntarci, con l’avallo di Chivu, sapendo che l’enorme personalità del ragazzo – non soltanto la tecnica – avrebbe consentito di attutire qualsiasi colpo e di prevenire ogni ipotetico pericolo".