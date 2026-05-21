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Inter, rinnovo C. Augusto: ecco cosa vorrebbe il brasiliano, la Roma osserva. E su Frattesi…

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Da tempo l'Inter ha avvitato colloqui con l'agente di Carlos Augusto per parlare del rinnovo: ecco la situazione
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Da tempo l'Inter ha avvitato colloqui con l'agente di Carlos Augusto per parlare del rinnovo. Il giocatore brasiliano non ha ancora dato una risposta definitiva, la situazione è ancora in evoluzione. Sull'esterno ci sono diversi club interessati, tra cui anche la Roma di Gasperini che da tempo stima Carlos Augusto.

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"La trattativa per il rinnovo è in corso d’opera - nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la dirigenza e il suo agente -, e l’intenzione del club è di prolungare, ma il brasiliano vorrebbe garanzie su un minutaggio maggiore. Soprattutto, alla Roma - e al tecnico di Grugliasco - interessa capire cosa farà Davide Frattesi".

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"Il suo addio all’Inter è pressoché scontato: nel passaggio da Inzaghi a Chivu si aspettava di giocare di più, invece ha avuto persino meno spazio. Fedele alla battuta per cui la cosa migliore di Milano è il treno per Roma, tornerebbe volentieri a casa per vestire il giallorosso: non è da escludere che il suo destino si incroci con quello di Koné, anche se formalmente le due operazioni sarebbero slegate". 

(Tuttosport)

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