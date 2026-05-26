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FCIN1908/ Rinnovo Chivu, accordo già raggiunto: i dettagli. Presto la firma
Sono giorni importanti in casa Inter per sistemare gli ultimi tasselli prima di concedersi meritate vacanze. Una delle priorità riguarda il rinnovo di contratto di Cristian Chivu, pronto a prolungare il suo matrimonio da allenatore con il club nerazzurro dopo la vittoria del doblete in questa stagione.
Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, c’è già stato un incontro in viale della Liberazione tra la dirigenza nerazzurra, il tecnico rumeno e il suo agente per raggiungere un accordo di massima.
La nuova intesa sarà fino al 2028, con opzione in favore del club nerazzurro per prolungarlo di una ulteriore stagione. A stretto giro, nel giro di una settimana, le parti si rivedranno esclusivamente per ratificare un’intesa già trovata, anche sulla gratificazione economica: l’ingaggio arriverà a sfiorare con i bonus circa 4 milioni di euro.
Dopo la firma, Chivu lascerà Milano per qualche giorno per godersi le vacanze in famiglia. Con il telefono però sempre a portata di mano, pronto a raccogliere anche novità di mercato che attende con altrettanta curiosità.
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