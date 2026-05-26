FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter FCIN1908/ Rinnovo Chivu, accordo già raggiunto: i dettagli. Presto la firma

calciomercato

FCIN1908/ Rinnovo Chivu, accordo già raggiunto: i dettagli. Presto la firma

Inter Chivu
L’aggiornamento raccolto sul nuovo contratto che il tecnico nerazzurro firmerà tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sono giorni importanti in casa Inter per sistemare gli ultimi tasselli prima di concedersi meritate vacanze. Una delle priorità riguarda il rinnovo di contratto di Cristian Chivu, pronto a prolungare il suo matrimonio da allenatore con il club nerazzurro dopo la vittoria del doblete in questa stagione.

FCIN1908/ Rinnovo Chivu, accordo già raggiunto: i dettagli. Presto la firma- immagine 2
Getty

Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, c’è già stato un incontro in viale della Liberazione tra la dirigenza nerazzurra, il tecnico rumeno e il suo agente per raggiungere un accordo di massima.

La nuova intesa sarà fino al 2028, con opzione in favore del club nerazzurro per prolungarlo di una ulteriore stagione. A stretto giro, nel giro di una settimana, le parti si rivedranno esclusivamente per ratificare un’intesa già trovata, anche sulla gratificazione economica: l’ingaggio arriverà a sfiorare con i bonus circa 4 milioni di euro.

Dopo la firma, Chivu lascerà Milano per qualche giorno per godersi le vacanze in famiglia. Con il telefono però sempre a portata di mano, pronto a raccogliere anche novità di mercato che attende con altrettanta curiosità.

Leggi anche
Mercato, ecco cosa succederà con Dumfries se dovesse arrivare Palestra all’Inter
Inter, Marotta ha contattato Percassi per Palestra! E c’è una novità: l’Atalanta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA