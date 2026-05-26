Marotta ha già contattato il collega Percassi per studiare una trattativa. Siamo solo all’inizio, ai primi colloqui

Marco Astori Redattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 08:02)

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E' ormai chiaro a tutti come sia Marco Palestra l'obiettivo numero uno del mercato dell'Inter: il club nerazzurro ha individuato nel classe 2005 l'esterno del futuro e ha avviato i primi contatti con l'Atalanta per capire i margini di trattativa. Spiega La Gazzetta dello Sport: "A 21 anni, Palestra viene da una stagione splendida in prestito al Cagliari dopo aver esordito nell’Atalanta con Gasperini. Di solito le società non puntano troppo sui calciatori se non ottengono in sede negoziale il diritto di riscatto.

Ma Palestra è talmente bravo da aver convinto in poche sgambate un tecnico che di ragazzi se ne intende, Fabio Pisacane, ex allenatore della Primavera, che gli ha chiesto di irrigare la fascia per preparare il raccolto. Ora però Palestra torna sotto il controllo dell’Atalanta che, come è noto, non ha mai bisogno di vendere ma decide di farlo di fronte a presupposti interessanti. Classe 2005, con appena 280.000 euro di stipendio, rappresenta un’occasione imperdibile per gli operatori di mercato.

E di conseguenza per l’Inter, che nel 3-5-2 di Chivu lo potrebbe utilizzare sia nel ruolo naturale di laterale destro sia sulla fascia opposta. Ecco perché Marotta ha già contattato il collega Percassi per studiare una trattativa. Siamo solo all’inizio, ai primi colloqui. E l’Atalanta, che intende ascoltare tutte le offerte possibili per fissare un prezzo congruo, non ha fretta di rispondere. Tanto più che il parere di Maurizio Sarri, in arrivo a Bergamo, potrebbe pesare nelle strategie. Ma l’Inter si è mossa in anticipo proprio per prendere un vantaggio sulla concorrenza".