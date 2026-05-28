I nerazzurri puntano con decisione sul centrocampista del Liverpool, ma c'è ancora distanza sulla valutazione

Fabio Alampi Redattore 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 13:32)

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L'Inter fa sul serio per Curtis Jones: di recente c'è stato un contatto diretto con il Liverpool per capire i margini della trattativa, ma ciò che emerge è che i nerazzurri puntano con decisione sul centrcampista inglese. Così scrive Il Giorno: "Il contatto c'è stato ed è uno di quelli che possono pesare sul mercato dell'Inter. A Montecarlo, durante la festa dell'agenzia di Federico Pastorello, Piero Ausilio ha incrociato la dirigenza del Liverpool. Sul tavolo, inevitabilmente, anche il nome di Curtis Jones, centrocampista inglese già seguito dai nerazzurri nella finestra invernale e tornato oggi tra le priorità tecniche del club".

"La situazione, al momento, è chiara: l'Inter vuole Jones, il giocatore avrebbe dato un'apertura importante alla destinazione nerazzurra, ma resta da trovare un'intesa con il Liverpool. Perché la forbice è ampia. I Reds fanno una valutazione più alta (circa 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita) rispetto a quella immaginata dall'Inter, che valuta l'inglese attorno a quota 20, anche per via della scadenza contrattuale tra una sola stagione.

Quanto meno, si delinea la strategia: se oggi l'Inter deve fare un investimento importante a centrocampo, la priorità è Jones (228 presenze, 22 goal e 25 assist, molto gradito a Chivu) più che Manu Koné. Il francese della Roma resta un nome sul taccuino, ma i problemi fisici accusati durante la stagione (75 giorni di assenza per problemi muscolari) sono il principale deterrente. Jones, invece, piace molto a Chivu per caratteristiche, intensità, duttilità e capacità di stare dentro più zone del campo".

"Al tempo stesso però, la trattativa Jones e il ritorno di Aleksander Stankovic sono l'ennesima conferma all'uscita di Davide Frattesi, titolare ancora di due anni di contratto".