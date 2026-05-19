Nella riunione di oggi si è parlato di futuro, ci sarà una rivoluzione silenziosa dell'Inter. E' quanto risulta a Sky Sport

Marco Astori Redattore 19 maggio 2026 (modifica il 19 maggio 2026 | 20:01)

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Nella riunione di oggi si è parlato di futuro, ci sarà una rivoluzione silenziosa dell'Inter. E' quanto risulta a Sky Sport, che si focalizza sul meeting avvenuto oggi in viale della Liberazione in casa nerazzurra.

Ci sono 5 giocatori in scadenza e probabilmente solo De Vrij verrà confermato a cifre inferiori e solo per un anno, spiega l'emittente. Gli altri lasceranno l'Inter e Mkhitaryan probabilmente il calcio: solo un altro anno all'Inter posticiperebbe la sua uscita dal calcio. Gli altri lasceranno sicuramente la società nerazzurra.

Diouf, Frattesi e Luis Henrique potrebbero lasciare, più altri per cui potrebbero arrivare offerte: abbiamo parlato di Bastoni e il Barcellona e di Dumfries che ha un prezzo ragionevolissimo per il mercato internazionale. L'Inter ha un piccolo margine di manovra, circa 50 milioni di euro più le cessioni.