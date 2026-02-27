FC Inter 1908
Nonostante la pochissima esperienza, il tecnico ha dimostrato di poter guidare una squadra come l'Inter
Gianni Pampinella
Nonostante la pochissima esperienza, Cristian Chivu ha dimostrato di poter guidare una squadra come l'Inter. Nella sua prima stagione in nerazzurro, il tecnico, al netto del cammino in Champions, ha conquistato critica e tifosi grazie a un percorso in campionato da rullo compressore. Per questo il club nerazzurro ripartirà da lui la prossima stagione. "Chivu prolungherà di un anno il contratto in scadenza. La decisione è stata presa dal club, intenzionato a riconoscere anche a livello economico il nuovo status dell’allenatore dopo una stagione in cui Chivu si è dimostrato all’altezza del compito che gli era stato assegnato", sottolinea Tuttosport.

"Al rinnovo seguirà un mercato finalmente indirizzato dalle idee di Chivu. Un’estate fa la direzione seguita ha portato a confermare tutti i big, iniziando un processo di rinnovamento che troverà senso compiuto al termine della stagione. Detto che tra i big in scadenza di contratto l’unico che ha ancora una speranza di rinnovare è Henrikh Mkhitaryan - e questo, già di per sé, porterà a un importante ringiovanimento della rosa - il profilo dei rinforzi dovrà essere funzionale al calcio di Chivu che ha come stella polare le squadre di Premier League".

"Quindi l’Inter che verrà sarà sempre molto “verticale” ma, nelle intenzioni dell’allenatore, questa caratteristica dovrà sommarsi a un’intensità e quindi a una fisicità ancora più accentuate. Qualità che - come dimostra il campionato in corso - rendono già oggi dominante l’Inter contro le medio-piccole, una “forbice” che potrebbe essere ancora più evidente nella prossima stagione".  

(Tuttosport)

