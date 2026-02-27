Nonostante la pochissima esperienza, Cristian Chivu ha dimostrato di poter guidare una squadra come l'Inter. Nella sua prima stagione in nerazzurro, il tecnico, al netto del cammino in Champions, ha conquistato critica e tifosi grazie a un percorso in campionato da rullo compressore. Per questo il club nerazzurro ripartirà da lui la prossima stagione. "Chivu prolungherà di un anno il contratto in scadenza. La decisione è stata presa dal club, intenzionato a riconoscere anche a livello economico il nuovo status dell’allenatore dopo una stagione in cui Chivu si è dimostrato all’altezza del compito che gli era stato assegnato", sottolinea Tuttosport.