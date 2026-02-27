"Il primo nome da prendere in considerazione in questo senso è quello di Cristian Chivu, per il quale si è favoleggiato di un possibile addio aggiungendo la fantasiosa candidatura di Diego Simeone come possibile successore. Nulla di più lontano dalla realtà, e non solo per i costi totalmente incompatibili con la realtà economica nerazzurra. La dirigenza interista è più che compatta e più che soddisfatta di quanto sta facendo l’allenatore scelto in estate tra lo scetticismo generale, e proseguirà su questa strada con il supporto dei risultati che ci si aspetta consegua il romeno da qui a fine stagione".