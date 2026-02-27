FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter SI – Simeone? Niente di più lontano dalla realtà. Ecco cosa pensa la dirigenza Inter su Chivu

calciomercato

SI – Simeone? Niente di più lontano dalla realtà. Ecco cosa pensa la dirigenza Inter su Chivu

SI – Simeone? Niente di più lontano dalla realtà. Ecco cosa pensa la dirigenza Inter su Chivu - immagine 1
Nell'ultima settimana si è sparsa la voce di un possibile pre contratto dell'Inter con Diego Simeone, voce subito smentita dal presidente Marotta
Andrea Della Sala Redattore 

Nell'ultima settimana si è sparsa la voce di un possibile pre contratto dell'Inter con Diego Simeone, voce subito smentita dal presidente Marotta. Queste le ultime sulla panchina nerazzurra riportata da Sportitalia:

SI – Simeone? Niente di più lontano dalla realtà. Ecco cosa pensa la dirigenza Inter su Chivu- immagine 2
Getty Images

"Il primo nome da prendere in considerazione in questo senso è quello di Cristian Chivu, per il quale si è favoleggiato di un possibile addio aggiungendo la fantasiosa candidatura di Diego Simeone come possibile successore. Nulla di più lontano dalla realtà, e non solo per i costi totalmente incompatibili con la realtà economica nerazzurra. La dirigenza interista è più che compatta e più che soddisfatta di quanto sta facendo l’allenatore scelto in estate tra lo scetticismo generale, e proseguirà su questa strada con il supporto dei risultati che ci si aspetta consegua il romeno da qui a fine stagione".

Leggi anche
Sprint Inter con un Dumfries in più nel motore. Futuro? Desiderio chiaro. E la clausola…
Chivu, la più importante novità sarà tattica: l’idea dell’Inter. In mezzo Ausilio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA