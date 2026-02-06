In una lunga intervista a Tuttosport, Beppe Riso ha confermato l'interesse concreto di Lazio e Nottingham per Frattesi

In una lunga intervista a Tuttosport, Beppe Riso ha fatto un bilancio del mercato che si è appena concluso. L'agente è tornato sull'interesse della Lazio nei confronti di Davide Frattesi. "La Lazio ci ha provato seriamente, ma per Frattesi si erano fatti avanti anche altre squadre dall’estero come il Nottingham Forest. Credo sia normale che Davide volesse giocare di più, un sentimento comune a tutti i giocatori importanti".

"L’Inter, però, non ha mai aperto a una cessione di Frattesi e devo dire che Davide è felice di essere rimasto: ora sta meglio e finalmente è al 100%, sono sicuro che avrà più spazio e farà bene. C’è un legame speciale tra Frattesi e l’Inter: diciamo che fanno fatica a fare a meno l’uno dell’altra".

Tra i suoi assistiti destinati a infiammare il mercato estivo c’è Sandro Tonali, che piace parecchio all’Arsenal. Cosa dobbiamo aspettarci? — «Il Newcastle fa fatica a privarsi di Sandro e lui vuole portare il club in Champions. Questi discorsi di mercato si faranno più avanti. Vedremo come finirà la stagione e poi valuteremo il da farsi».

Per Tonali si parla pure di un ritorno in Italia alla Juve. Può essere questa la soluzione ideale? — «Non c’è una preferenza al momento. È ancora presto. Quello che diciamo oggi non vale domani: adesso il Newcastle non poteva privarsene e non era il caso di spostarsi, anche perché Sandro è molto legato al club. In estate valuteremo e decideremo cosa fare».

