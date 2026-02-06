FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter McKennie, tre opzioni sul tavolo e una è proprio l’Inter: occhio al clamoroso scenario

calciomercato

McKennie, tre opzioni sul tavolo e una è proprio l’Inter: occhio al clamoroso scenario

McKennie, tre opzioni sul tavolo e una è proprio l’Inter: occhio al clamoroso scenario - immagine 1
Tre opzioni sul tavolo per Weston McKennie e una è proprio l'Inter: occhio al clamoroso scenario di mercato
Alessandro Cosattini Redattore 

McKennie, tre opzioni sul tavolo e una è proprio l’Inter: occhio al clamoroso scenario- immagine 2

Tre opzioni sul tavolo per Weston McKennie e una è proprio l'Inter. Occhio al clamoroso scenario di mercato che riguarda il centrocampista statunitense e i nerazzurri. Ricordiamo che l'attuale giocatore della Juventus è in scadenza di contratto al 30 giugno 2026 e al momento il rinnovo coi bianconeri è tutt'altro che vicino.

McKennie, tre opzioni sul tavolo e una è proprio l’Inter: occhio al clamoroso scenario- immagine 3

"Vi posso dare tre punti: il primo è che la Juve farà un altro tentativo per rinnovarlo, ma il vero problema sono i costi accessori dell’operazione. L’MLS è uno scenario concreto per il giocatore, ha avuto diversi apprezzamenti e chiamate dal campionato e lui non è mai stato indifferente al ritorno in patria. Il terzo punto è che nelle ultime settimane anche l’Inter ha chiesto informazioni per McKennie a 0", il punto di Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

McKennie, tre opzioni sul tavolo e una è proprio l’Inter: occhio al clamoroso scenario- immagine 4
SM

McKennie dunque al momento ha queste tre opzioni su tutte: cercare l'accordo per il rinnovo con la Juventus, tornare in MLS o appunto l'Inter, che si è già mossa per lui a 0.

Leggi anche
Gazzetta – Chivu e “il mercato bastardo”: cosa c’è dietro, ecco i colpi che voleva a gennaio
Inter, clamoroso tentativo per McKennie a zero! No alla Lazio in mezzo secondo per Frattesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA