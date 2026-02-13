La strategia d'attesa e senza grandi squilli nel mercato di gennaio potrebbe nascondere, per l'Inter, un pensiero estremamente aggressivo per l'estate di mercato che si avvicina.
Sportitalia svela: “L’Inter ha risparmiato a gennaio perché in estate ha deciso di…”
La strategia d'attesa e senza grandi squilli nel mercato di gennaio potrebbe nascondere, per l'Inter, un pensiero estremamente aggressivo
Secondo quanto riferisce Gianluigi Longari, infatti, i nerazzurri hanno già in mente di operare una vera rivoluzione:
"Dietro la calma apparente, in realtà si nasconde una strategia pensata per una rivoluzione estiva, pronta a rafforzare la squadra e programmare il futuro. Salvaguardare il budget è stato il primo passo per investimenti strategici destinati alla prossima finestra di mercato".
(Fonte: Sportitalia)
