Marco Astori Redattore 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 11:16)

Impressionante la crescita quest'anno di Francesco Pio Esposito: l'attaccante classe 2005 è rimasto all'Inter ed è già stato in grado di imporsi come scelta affidabilissima in attacco. Non che Cristian Chivu avesse dubbi, come sottolinea oggi Tuttosport: "Pio è andato ben oltre la logica del “super sub”. Del centravanti acerbo, da inserire qua e là nel corso del campionato per far rifiatare i due titolari indiscussi. Non tanto per i gol o per gli assist - 12 in 31 presenze fra tutte le competizioni - quanto più per l’apporto che ha saputo garantire negli ultimi 30 metri.

Per come ha dimostrato di saper legare il gioco, con sacrificio e furbizia, alzando gli alettoni spalle alla porta per innescare - poi - con rapidità gli inserimenti degli esterni. Pio è l’unica vera variante - insieme a Bonny - rispetto alla passata stagione. L’ennesima in cui i nerazzurri - da favoriti - alla fine sono arrivati solo a centimetri dal traguardo. I vari Arnautovic, Correa, Taremi non sono mai riusciti a stare al passo dei titolari. Oggi, invece, a prescindere dall’anagramma di giornata - che sia “Thu-La”, “Pi-La”, o chi più ne ha più ne metta - l’Inter resta un organismo vivo, pericoloso e perfettamente riconoscibile.

E pensare che la dirigenza nerazzurra in estate si è barcamenata a lungo pur di portare Lookman a Milano. Scenario che, inevitabilmente, avrebbe portato al prestito di Pio in una medio piccola di Serie A. O comunque in una platea minore, per farsi le ossa. Alla fine è stato proprio Chivu a mettersi di traverso. Lui che con Pio centravanti ha messo di fila i primi successi della sua carriera da allenatore. Dall’Under 14 allo scudetto del 2022, con l’Inter primavera. Poi il prestito allo Spezia, il palcoscenico della consacrazione di Pio, e il tanto atteso rinnovo di contratto con i nerazzurri fino al giugno del 2030".