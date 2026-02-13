Tutti pazzi per Aleksandar Stankovic. Il giovane centrocampista si sta affermando anche a livello europeo con la maglia del Bruges, tanto da aver attirato su di sé gli occhi praticamente di tutta Europa. Ecco il piano dell'Inter secondo il Corriere dello Sport: "Il centrocampista serbo, cresciuto nel vivaio dell’Inter, ha conquistato tutti con la maglia del Bruges, attirando l’interesse di diverse società europee, tra cui Arsenal, Tottenham, Lipsia, Atalanta e Atletico Madrid.
Diego Simeone, che è stato compagno di squadra di Dejan Stankovic, intravede nel figlio d’arte le qualità che hanno caratterizzato la carriera del padre. L’operazione tra il club belga e l’Inter, la scorsa estate, è durata tanto proprio perché i nerazzurri volevano assicurarsi la recompra del giocatore, fissata poi a 23 milioni di euro.
Il contratto prevede anche un 50% sulla plusvalenza proveniente dalla vendita entro il 2027, nel caso in cui l’Inter decidesse di non riprendere il classe 2005. Ma i nerazzurri stanno valutando seriamente la possibilità di riportare a casa il giovane centrocampista".
