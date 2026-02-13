FC Inter 1908
Stankovic, in lui Simeone rivede Deki e lo vuole! Ma l’Inter valuta seriamente di… - immagine 1
Tutti pazzi per Aleksandar Stankovic. Il giovane centrocampista si sta affermando anche a livello europeo con la maglia del Bruges
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Tutti pazzi per Aleksandar Stankovic. Il giovane centrocampista si sta affermando anche a livello europeo con la maglia del Bruges, tanto da aver attirato su di sé gli occhi praticamente di tutta Europa. Ecco il piano dell'Inter secondo il Corriere dello Sport: "Il centrocampista serbo, cresciuto nel vivaio dell’Inter, ha conquistato tutti con la maglia del Bruges, attirando l’interesse di diverse società europee, tra cui Arsenal, Tottenham, Lipsia, Atalanta e Atletico Madrid.

Stankovic, in lui Simeone rivede Deki e lo vuole! Ma l’Inter valuta seriamente di…- immagine 2
getty

Diego Simeone, che è stato compagno di squadra di Dejan Stankovic, intravede nel figlio d’arte le qualità che hanno caratterizzato la carriera del padre. L’operazione tra il club belga e l’Inter, la scorsa estate, è durata tanto proprio perché i nerazzurri volevano assicurarsi la recompra del giocatore, fissata poi a 23 milioni di euro.

Stankovic, in lui Simeone rivede Deki e lo vuole! Ma l’Inter valuta seriamente di…- immagine 3

Il contratto prevede anche un 50% sulla plusvalenza proveniente dalla vendita entro il 2027, nel caso in cui l’Inter decidesse di non riprendere il classe 2005. Ma i nerazzurri stanno valutando seriamente la possibilità di riportare a casa il giovane centrocampista".

