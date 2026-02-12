Il suo rientro non era previsto ma, alla luce degli ultimi eventi, lo scenario di rivederlo a Milano si fa sempre più concreto

Marco Macca Redattore 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 09:21)

Il suo rientro non era previsto ma, alla luce degli ultimi eventi, lo scenario di rivederlo a Milano si fa sempre più concreto. Benjamin Pavard non ha convinto all'Olympique Marsiglia e, se la scorsa estate l'Inter era praticamente certa di incassare i 15 milioni del diritto di riscatto presente nell'accordo con il club francese, ora questa ipotesi si fa più difficile. Scrive il Corriere dello Sport:

"Il futuro di Benjamin Pavard in questo momento è tutt’altro che scontato. Il francese non ha convinto finora al Marsiglia, dove è approdato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Un’opzione sui cui l’Inter pensava di poter contare, ma che ora è fortemente a rischio, considerando il rendimento non all’altezza del giocatore, finito anche pesantemente nel mirino dei tifosi".

"Pavard farebbe in quel caso rientro a Milano, ma anche lì soltanto di passaggio. Anche perché l’unica certezza nella vicenda è che l’Inter non ha intenzione di riservargli un posto in rosa. Dettaglio risaputo e che probabilmente in sede di mercato porterà a rivedere al ribasso le aspettative dal punto di vista economico sulla cessione".

(Fonte: Corriere dello Sport)