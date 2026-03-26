Il mercato argentina rappresenta da sempre uno dei terreni di caccia preferiti dall'Inter. Una da tradizione che non si è mai interrotta, e che potrebbe regalare altri trasferimenti dal Sud America alla Milano nerazzurra. Secondo El Crack Deportivo, infatti, gli scout interisti avrebbero messo nel mirino un calciatore del River Plate: si tratta di Lautaro Rivero, difensore classe 2003.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter In Argentina – Inter guarda in casa River Plate: nel mirino Lautaro Rivero, ecco chi è
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In Argentina – Inter guarda in casa River Plate: nel mirino Lautaro Rivero, ecco chi è
I nerazzurri starebbero monitorando con grande attenzione il mercato sudamericano: spunta un nuovo profilo
Talento emergente, entrato da qualche mese nel giro della Seleccion (con cui ha debuttato a ottobre 2025), pare destinato a sbarcare in Europa già questa estate.
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