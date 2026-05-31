Asse di mercato caldo quello tra Milano e Roma. Al centro della chiacchierata tra i due club c'è il nome del difensore e non solo

Gianni Pampinella Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 08:46)

Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Non c'è una vera e propria trattativa, il Corriere della Sera lo definisce un pour parler abbastanza intenso quello tra Inter e Roma. Al centro della chiacchierata tra i due club c'è il nome di Evan N'dicka. Come riporta il quotidiano, il difensore è il nome che il club nerazzurro ha messo in primissima fila, nelle sue preferenze, se dovesse partire Alessandro Bastoni. "Le due operazioni sono collegate, una è il presupposto dell’altra. E tutti i protagonisti in causa ne sono a conoscenza. Come sono noti i contorni economici, ovvero le condizioni dei due affari. È bene restare sintonizzati: lo sviluppo non è scontato, ma l’ipotesi è concreta".

"È concreta perché Bastoni è sul taccuino dei migliori club europei, punto primo. E non solo del Barcellona, ipotesi però ora decisamente meno calda rispetto a un paio di mesi fa. È da anni nei pensieri del Manchester City e pure in quelli del Real Madrid, giusto per fare due nomi di top club. Prevenire è sempre meglio che curare, diceva quello. E così il club nerazzurro si è cautelato. Prima fissando un prezzo alto per l’eventuale addio di Bastoni: 60 milioni".

"E, secondo, informandosi nei dettagli con la Roma per Ndicka. È storia di queste settimane, i contatti sono stati approfonditi, l’Inter è a conoscenza delle condizioni della Roma. Il club giallorosso ha necessità di vendere entro il 30 giugno, per stare dentro i limiti del settlement agreement con la Uefa. E per Ndicka, uno degli uomini più positivi della stagione giallorossa, i Friedkin chiedono 30-35 milioni. Tutto chiaro, agli attori della vicenda. C’è una tempistica che condiziona il doppio affare ed è la dead line del 30 giugno".

"Ed è una tempistica che riguarda, per gli stessi motivi legati al financial fair play, anche l’altro giocatore di Gasperini che è sul taccuino dell’Inter: Manu Koné. L’asse Roma-Milano è caldo, difficile che la prossima sessione si chiuda senza un affare tra le due parti. Altro indizio: tra i nerazzurri c’è un calciatore, Carlos Augusto, che alla Roma piace molto. Impossibile, per motivi di bilancio, che il brasiliano venga inserito in uno scambio per uno tra Ndicka e Koné. Ma il binario doppio può funzionare anche se... slegato, ovvero confezionando due operazioni distinte nella tempistica. Da domani è giugno, la Roma sta per ufficializzare il nuovo d.s., Tony D’Amico: c’è da aspettarsi un’accelerata. E di solito dopo la finale di Champions il mercato europeo si stappa".

(Corriere della Sera)