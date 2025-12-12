L'Inter continua a monitorare Nicolò Rovella. Dopo il corteggiamento e l'affondo in estate, con la proposta rispedita al mittente, il club nerazzurro non molla il centrocampista della Lazio.
Repubblica – L'Inter non molla Rovella: il retroscena sull'offerta, è corsa a 2
Repubblica – L'Inter non molla Rovella: il retroscena sull'offerta, è corsa a 2
Il centrocampista della Lazio è sempre nel mirino del club nerazzurro: in estate avevano già presentato un'offerta
A rivelarlo è il quotidiano La Repubblica, che spiega che l'ex Genoa sia nel mirino anche della Fiorentina, con una possibile corsa a due e sfida di mercato in estate:
"Corteggiatori per Luca Pellegrini, Noslin e Rovella: quest’ultimo piace a Inter (la scorsa estate aveva offerto poco meno di 25 milioni) e Fiorentina".
