Repubblica – L’Inter non molla Rovella: il retroscena sull’offerta, è corsa a 2

Il centrocampista della Lazio è sempre nel mirino del club nerazzurro: in estate avevano già presentato un'offerta

L'Inter continua a monitorare Nicolò Rovella. Dopo il corteggiamento e l'affondo in estate, con la proposta rispedita al mittente, il club nerazzurro non molla il centrocampista della Lazio.

A rivelarlo è il quotidiano La Repubblica, che spiega che l'ex Genoa sia nel mirino anche della Fiorentina, con una possibile corsa a due e sfida di mercato in estate: