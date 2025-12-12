FC Inter 1908
Pres Verona: “Tifosi preoccupati per il futuro di Giovane? C’è sempre dibattito sul mercato ma…”

Italo Zanzi, presidente del Verona, ha parlato a margine dell'Assemblea di Lega a Milano, ha parlato così ai microfoni dei cronisti presenti
Italo Zanzi, presidente del Verona, ha parlato a margine dell'Assemblea di Lega a Milano, ha parlato così ai microfoni dei cronisti presenti tra cui FcInter1908: "Tanti presidenti americani in Serie A? Il dialogo è naturale, non c'è grande differenza: c'è qualche nuova idea e massimo rispetto tra tutti i presidenti. Non è un'assemblea fratturata, al contrario: si rispettano tutti.

Tifosi preoccupati per il futuro di Giovane? Ci saranno sempre suggerimenti e dibattiti sul mercato, ma adesso abbiamo la testa a domenica".

