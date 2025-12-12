Sta facendo molto discutere in queste ore la scelta di Denzel Dumfries , attualmente ai box in casa Inter, di cambiare agente: non sarà più Jorge Mendes ad assisterlo, ma Ali Barat, procuratore molto legato alla Premier League. Questo avrà implicazioni per il futuro? Ecco cosa risulta a Calciomercato.com in merito.

Difficile affermare con piena ed estrema convinzione che questa novità possa rappresentare un indizio,ma conoscendo il mondo del calcio e le dinamiche che lo muovono, neanche possiamo categoricamente escludere il fatto che dietro il cambio di procura ci possa essere il desiderio di approdare in un altro campionato. Ambizione che Dumfries non ha mai nascosto e che probabilmente coltivava già questa estate.

È noto che all’interno del suo contratto sia presente una clausola da 25 milioni di euro che se esercitata entro la fine di luglio consente al calciatore di liberarsi. Una condizione che l’ex entourage del calciatore aveva voluto inserire nel contratto in sede di rinnovo e che oggi potrebbe essere “sfruttata” da chi ne erediterà la procura. Ma non è escluso che certi discorsi possano aprirsi anche già a gennaio, anche se in quel caso il discorso clausola non sarebbe valido e diventerebbe necessario, per chi nel caso fosse interessato, trovare un accordo economico con l’Inter".