"Il derby d’Italia non finisce mai e la Juventus potrebbe tentare un sorpasso non semplice all’Inter. La corsa è per Tarik Muharemovic del Sassuolo, 23enne di qualità assicurata, da tempo nel mirino dei nerazzurri. Il bosniaco fu pagato 70mila euro dai bianconeri nel 2021 e poi ceduto ai neroverdi due anni fa senza nemmeno esordire dopo l’esperienza in Next Gen. La Juventus ha diritto al 50% della rivendita e per questo lo pagherebbe di fatto la metà dei nerazzurri. Il difensore non si era lasciato bene con la Signora, ma è molto amico di Kenan Yildiz, che può diventare un fattore determinante. La partita è aperta", si legge su La Gazzetta dello Sport.