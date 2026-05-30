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Inter, derby con la Juve per Muharemovic: “C’è un fattore che può diventare determinante”

Muharemovic Inter
Il difensore del Sassuolo è da tempo nel mirino dell'Inter che ha allentato la presa ma continua a essere interessata, così come la Juve
Andrea Della Sala Redattore 

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Il difensore del Sassuolo, Tarik, Muharemovic, è da tempo nel mirino dell'Inter che ha allentato la presa ma continua a essere interessata, così come la Juve che vorrebbe riportarlo a Torino.

Muharemovic
Getty Images

"Il derby d’Italia non finisce mai e la Juventus potrebbe tentare un sorpasso non semplice all’Inter. La corsa è per Tarik Muharemovic del Sassuolo, 23enne di qualità assicurata, da tempo nel mirino dei nerazzurri. Il bosniaco fu pagato 70mila euro dai bianconeri nel 2021 e poi ceduto ai neroverdi due anni fa senza nemmeno esordire dopo l’esperienza in Next Gen. La Juventus ha diritto al 50% della rivendita e per questo lo pagherebbe di fatto la metà dei nerazzurri. Il difensore non si era lasciato bene con la Signora, ma è molto amico di Kenan Yildiz, che può diventare un fattore determinante. La partita è aperta", si legge su La Gazzetta dello Sport.

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