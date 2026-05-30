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Inter, mediana destinata a cambiare pelle: “Frattesi in uscita. Già scelto il primo ingresso”
Chivu vuole rinforzare il centrocampo dell'Inter. Dopo il rinnovo di Mkhitaryan, ormai deciso, ha già individuato il primo rinforzo per la prossima stagione, come scrive La Gazzetta dello Sport:
"La mediana di Chivu è destinata a cambiare pelle, senza snaturarsi troppo: il reparto perderà senza troppi rimpianti Davide Frattesi, interessante pedina di scambio con l’Atalanta di Palestra, mentre all’ultima curva è stato trattenuto Henrikh Mkhitaryan, che ha accettato un anno in più a cifre ribassate e adesso deve solo mettere la firma di rito. Proprio la scelta dell’armeno ha ristretto i margini a centrocampo dove, al momento, c’è spazio per un solo ingresso: in questa finestra proprio Jones è scattato via in solitaria".
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