"La mediana di Chivu è destinata a cambiare pelle, senza snaturarsi troppo: il reparto perderà senza troppi rimpianti Davide Frattesi, interessante pedina di scambio con l’Atalanta di Palestra, mentre all’ultima curva è stato trattenuto Henrikh Mkhitaryan, che ha accettato un anno in più a cifre ribassate e adesso deve solo mettere la firma di rito. Proprio la scelta dell’armeno ha ristretto i margini a centrocampo dove, al momento, c’è spazio per un solo ingresso: in questa finestra proprio Jones è scattato via in solitaria".