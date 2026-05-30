FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, mediana destinata a cambiare pelle: “Frattesi in uscita. Già scelto il primo ingresso”

calciomercato

Inter, mediana destinata a cambiare pelle: “Frattesi in uscita. Già scelto il primo ingresso”

Inter, mediana destinata a cambiare pelle: “Frattesi in uscita. Già scelto il primo ingresso” - immagine 1
Chivu vuole rinforzare il centrocampo dell'Inter. Dopo il rinnovo di Mkhitaryan, ormai deciso, ha già individuato il primo rinforzo
Andrea Della Sala Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Chivu vuole rinforzare il centrocampo dell'Inter. Dopo il rinnovo di Mkhitaryan, ormai deciso, ha già individuato il primo rinforzo per la prossima stagione, come scrive La Gazzetta dello Sport:

Inter, mediana destinata a cambiare pelle: “Frattesi in uscita. Già scelto il primo ingresso”- immagine 2
Getty Images

"La mediana di Chivu è destinata a cambiare pelle, senza snaturarsi troppo: il reparto perderà senza troppi rimpianti Davide Frattesi, interessante pedina di scambio con l’Atalanta di Palestra, mentre all’ultima curva è stato trattenuto Henrikh Mkhitaryan, che ha accettato un anno in più a cifre ribassate e adesso deve solo mettere la firma di rito. Proprio la scelta dell’armeno ha ristretto i margini a centrocampo dove, al momento, c’è spazio per un solo ingresso: in questa finestra proprio Jones è scattato via in solitaria".

Leggi anche
Inter, derby con la Juve per Muharemovic: “C’è un fattore che può diventare...
Da Udine: “Quasi fatta per Solet all’Inter: ecco formula e cifre. Ausilio…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA