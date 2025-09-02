FC Inter 1908
Sabatini: “Lookman ciliegina mancata ma torta Inter c’è già. C’è solo un acquisto che non vale quei soldi”

Il giornalista ha detto la sua sul mercato nerazzurro, sui giocatori non arrivati e sugli acquisti che si sono concretizzati
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Sandro Sabatini ha commentato il mercato dell'Inter in un video pubblicato sui social. «Dipende dai punti di vista e dal punto di partenza. Se si vuole partire dai fallimenti di Lookman e Koné che sono state distrazioni estive anziché legami duraturi da portare almeno fino all'inverno allora chiaro che ai tifosi resta diffidenza e anche l'amaro in bocca per due giocatori che avrebbero naturalmente arricchito di valore tecnico la squadra», ha spiegato.

«Se invece restiamo al mercato vero e proprio che si è materializzato anche prima dell'apertura ufficiale, i colpi sono molto interessanti. Non mi riferisco solo a Pio Esposito che è un futuro campione, nemmeno solo a Bonny che vale i soldi investiti per prenderlo dal Parma, secondo me non li vale Luis Enrique ma è un altro discorso, anche Sucic potenzialmente è un giocatore fortissimo ma secondo me anche l'ultimo acquisto, Akanji, dà molta più solidità ed esperienza difensiva rispetto a Pavard»,ha sottolineando il giornalista riferendosi ai giocatori acquistati dal club nerazzurro in questa sessione di mercato.

«Cosa sarebbero stati Lookman e Koné? Koné è un grande centrocampista e Lookman sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma la torta all'Inter c'è già, eh», ha concluso.

