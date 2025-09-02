Il giornalista ha detto la sua sul mercato nerazzurro, sui giocatori non arrivati e sugli acquisti che si sono concretizzati

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 16:46)

Sandro Sabatini ha commentato il mercato dell'Inter in un video pubblicato sui social. «Dipende dai punti di vista e dal punto di partenza. Se si vuole partire dai fallimenti di Lookman e Koné che sono state distrazioni estive anziché legami duraturi da portare almeno fino all'inverno allora chiaro che ai tifosi resta diffidenza e anche l'amaro in bocca per due giocatori che avrebbero naturalmente arricchito di valore tecnico la squadra», ha spiegato.

La torta — «Se invece restiamo al mercato vero e proprio che si è materializzato anche prima dell'apertura ufficiale, i colpi sono molto interessanti. Non mi riferisco solo a Pio Esposito che è un futuro campione, nemmeno solo a Bonny che vale i soldi investiti per prenderlo dal Parma, secondo me non li vale Luis Enrique ma è un altro discorso, anche Sucic potenzialmente è un giocatore fortissimo ma secondo me anche l'ultimo acquisto, Akanji, dà molta più solidità ed esperienza difensiva rispetto a Pavard»,ha sottolineando il giornalista riferendosi ai giocatori acquistati dal club nerazzurro in questa sessione di mercato.

«Cosa sarebbero stati Lookman e Koné? Koné è un grande centrocampista e Lookman sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma la torta all'Inter c'è già, eh», ha concluso.