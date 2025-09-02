FC Inter 1908
Messaggero – Ecco il voto al mercato dell’Inter. E l’impressione è che…

Messaggero – Ecco il voto al mercato dell’Inter. E l’impressione è che… - immagine 1
L'Inter ha chiuso il mercato con l'arrivo di Akanji nell'ultimo giorno disponibile e la partenza di Pavard
Ieri alle 20 è ufficialmente finito il mercato dei top campionati europei. I club italiani possono solo vendere giocatori a club appartenenti ad altri stati (Turchia e Arabia Saudita per esempio) o pescare, eventualmente, tra gli svincolati.

Messaggero – Ecco il voto al mercato dell’Inter. E l’impressione è che…- immagine 2
Non è questo il caso dell'Inter che non venderà Calhanoglu nonostante le voci dalla Turchia. I nerazzurri hanno chiuso il loro mercato con l'avvicendamento tra Pavard, andato al Marsiglia, e Akanji, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City.

L'edizione odierna de il Messaggero dà un 6 in pagella al mercato dell'Inter: "Parte da una base solida, serviva un difensore e Marotta lo ha preso alla fine (Akanji) ma ha dato via il campione del mondo Pavard. Se lo avesse tenuto, al reparto non sarebbe mancato nulla. Manca un esterno che salti l'uomo e vinca l'uno contro uno, era la prima cosa da fare a inizio mercato. Il club ci ha provato con Lookman senza fortuna. Poi colpi a vuoto anche in altri ruoli (Kone e Leoni).

Messaggero – Ecco il voto al mercato dell’Inter. E l’impressione è che…- immagine 3
Sono arrivati calciatori come Luis Henrique, Bonny e Diouf ma l'impressione è che manchi davvero quello che serviva a Chivu. Forte della finale di Champions e del secondo posto in campionato, la società ha pensato più a puntellare che a rivoluzionare".

