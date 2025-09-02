Messaggero – Ecco il voto al mercato dell’Inter. E l’impressione è che…

Non è questo il caso dell'Inter che non venderà Calhanoglu nonostante le voci dalla Turchia. I nerazzurri hanno chiuso il loro mercato con l'avvicendamento tra Pavard, andato al Marsiglia, e Akanji, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City.

L'edizione odierna de il Messaggero dà un 6 in pagella al mercato dell'Inter: "Parte da una base solida, serviva un difensore e Marotta lo ha preso alla fine (Akanji) ma ha dato via il campione del mondo Pavard. Se lo avesse tenuto, al reparto non sarebbe mancato nulla. Manca un esterno che salti l'uomo e vinca l'uno contro uno, era la prima cosa da fare a inizio mercato. Il club ci ha provato con Lookman senza fortuna. Poi colpi a vuoto anche in altri ruoli (Kone e Leoni).