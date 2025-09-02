L’Inter ha investito con decisione sul futuro acquistando Andy Diouf dal Lens per 25 milioni di euro. Un’operazione che ha sorpreso molti

Redazione1908 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 16:24)

L’Inter ha investito con decisione sul futuro acquistando Andy Diouf dal Lens per 25 milioni di euro. Il centrocampista francese classe 2003, 22 anni, è arrivato a Milano a metà agosto. Un’operazione che ha sorpreso molti, sia per la cifra sia per il profilo scelto dalla dirigenza.

Sul giocatore si è espresso Ivan Zazzaroni, che ha voluto evidenziare luci e ombre del talento francese. "E adesso i profili più interessanti tra i giovani: Andy Diouf, 22 anni, acquistato dall’Inter, è una delle potenziali sorprese. L’anno scorso non ha rubato l’occhio, e l’ho sottolineato, ma ha un campionario notevole", ha dichiarato il direttore del Corriere dello Sport.

Parole che testimoniano prudenza, ma anche apertura verso un possibile salto di qualità. Diouf è un centrocampista moderno, fisico e dinamico, capace di abbinare corsa e tecnica. In Ligue 1 ha alternato prestazioni solide a momenti di discontinuità, da qui lo scetticismo di parte della critica. L’Inter, però, ha deciso di puntare forte su di lui come rinforzo per Chivu. Il tecnico nerazzurro lo considera un jolly in grado di coprire più ruoli in mezzo al campo. L’obiettivo sarà inserirlo gradualmente, senza pressioni eccessive.