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Inter, Sabuncoglu: “Agente Calhanoglu a Istanbul per incontrare candidato presidenza Fenerbahce”
Dopo quelle insistenti della scorsa estate, ricominciano le voci dalla Turchia su un possibile futuro in patria per Hakan Calhanoglu
Dopo quelle insistenti della scorsa estate, ricominciano le voci dalla Turchia su un possibile futuro in patria per Hakan Calhanoglu.
Secondo quanto riferisce il giornalista turco Yagiz Sabuncoglu, infatti, l'agente del centrocampista dell'Inter Gordon Stipic sarebbe arrivato qualche ora fa a Istanbul per incontrare Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahce. Semplice incontro di rito o indizio di mercato?
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