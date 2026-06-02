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Inter, Sabuncoglu: “Agente Calhanoglu a Istanbul per incontrare candidato presidenza Fenerbahce”

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Dopo quelle insistenti della scorsa estate, ricominciano le voci dalla Turchia su un possibile futuro in patria per Hakan Calhanoglu
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Dopo quelle insistenti della scorsa estate, ricominciano le voci dalla Turchia su un possibile futuro in patria per Hakan Calhanoglu.

Inter, Sabuncoglu: “Agente Calhanoglu a Istanbul per incontrare candidato presidenza Fenerbahce”- immagine 2

Secondo quanto riferisce il giornalista turco Yagiz Sabuncoglu, infatti, l'agente del centrocampista dell'Inter Gordon Stipic sarebbe arrivato qualche ora fa a Istanbul per incontrare Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahce. Semplice incontro di rito o indizio di mercato?

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