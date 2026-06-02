L'Inter ha la certezza di continuare con Chivue c'è solidità da parte della dirigenza che porta ad una linea già individuata sul mercato. Luca Marchetti ha parlato così, in generale del mercato del club di via della Liberazione, a Skysport.
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Marchetti (Sky): “Dumfries-Real spinge l’Inter verso Palestra. Solet ha detto sì ma…
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Poi è andato sui dettagli: "Confermiamo che c'è il discorso dell'interesse del Real per Dumfries. C'è la clausola sul suo contratto da 25 mln da pagare entro i primi 15 giorni di luglio", ha spiegato ancora il giornalista del canale satellitare.
"A quel punto l'Inter ha bisogno di un sostituto per la destra ed è stato individuato in Marco Palestra. Valutazione da 50 mln da parte dell'Atalanta. L'Inter ha provato un primo approccio e bisognerà capire come evolverà la situazione: a prescindere da trattative non andate in porto in passato sono due club che hanno un buon rapporto. Il club nerazzurro ha la necessità di chiudere in quella posizione con un italiano dato che l'Inter cerca un mix tra giovani e meno giovani e italiani e stranieri", ha aggiunto ancora l'esperto di mercato.
Porta e difesa—
Provedel ha il gradimento tecnico da parte dell'Inter, lo staff del portiere cercherà di capire le condizioni di uscita con la Lazio. Solet ha dato l'okei all'Inter e bisogna iniziare la trattativa per il difensore con l'Udinese "e solitamente sul prezzo il club friulano non fa sconti". C'è anche la volontà di intervenire a centrocampo: Curtis Jones è il giocatore su cui si lavora da tempo, il suo contratto con il Liverpool è in scadenza ma c'è ancora distanza tra l'offerta del club nerazzurro, 20 mln, e la richiesta dei Reds ferma sui 30.
(Fonte: SS24)
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