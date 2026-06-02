"A quel punto l'Inter ha bisogno di un sostituto per la destra ed è stato individuato in Marco Palestra. Valutazione da 50 mln da parte dell'Atalanta. L'Inter ha provato un primo approccio e bisognerà capire come evolverà la situazione: a prescindere da trattative non andate in porto in passato sono due club che hanno un buon rapporto. Il club nerazzurro ha la necessità di chiudere in quella posizione con un italiano dato che l'Inter cerca un mix tra giovani e meno giovani e italiani e stranieri", ha aggiunto ancora l'esperto di mercato.