Chi metti sul Monte Rushmore (ossia chi sono i 4 giocatori più forti della storia dell'Inter)? Ecco come hanno risposto Thuram, Calha e Dumfries

Matteo Pifferi Redattore 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 17:17)

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A margine di un'intervista tripla di B/R Football, Marcus Thuram, Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu hanno risposto ad una domanda che in tanti tifosi si fanno, con tante risposte disponibili: chi sono i 4 giocatori più forti della storia dell'Inter?

Chi metti sul Monte Rushmore (ossia chi sono i 4 giocatori più forti della storia dell'Inter)? "Ronaldo, Adriano, bisogna mettere Zanetti. Poi penso a Milito, Eto'o. Dico Eto'o", la risposta di Marcus Thuram. "Bisogna mettere Zanetti, è il Capitano. Dico anche Lautaro, ha vinto tanti titoli, è già una leggenda dell'Inter, ecco perché lo metto. Poi dico Adriano e Ronaldo il Fenomeno", invece la risposta di Dumfries che mette anche Lautaro nella top 4.

"Dico Zanetti, Materazzi, Sneijder, lo amo Sneijder. E poi dico Eto'o", la risposta atipica di Calhanoglu. "Thuram ha detto Adriano e Ronaldo, tu invece preferisci i centrocampisti e non gli attaccanti", incalza il cronista. "Sì", la risposta di Calha.