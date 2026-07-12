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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, che succede se salta Khalaili? GdS: “Il possibile scenario ora porta a…”
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Inter, che succede se salta Khalaili? GdS: “Il possibile scenario ora porta a…”
L’aggiornamento sulla questione esterno destro in attesa di capire quale sarà l’esito dal fronte Khalaili
Il giudizio su Anan Khalaili è sospeso. La trattativa è andata a buon fine, ma a frenare il tutto è stata una perplessità rilevata durante le visite mediche. Come si regolerà ora l’Inter? Si legge sulla Gazzetta dello Sport:
”Il possibile nuovo cambio di scenario riporta adesso a Doué, che ha caratteristiche diverse sia dal rampante azzurro che dall’aggressivo israeliano: il talento dello Strasburgo ha un’indole maggiormente difensiva, concepisce il ruolo più come terzino che come ala, ma in ogni caso sarebbe un’aggiunta di alto livello per Chivu, come ha dimostrato anche il Mondiale appena giocato.
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