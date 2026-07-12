Il giudizio su Anan Khalaili è sospeso. La trattativa è andata a buon fine, ma a frenare il tutto è stata una perplessità rilevata durante le visite mediche. Come si regolerà ora l’Inter? Si legge sulla Gazzetta dello Sport:

”Il possibile nuovo cambio di scenario riporta adesso a Doué, che ha caratteristiche diverse sia dal rampante azzurro che dall’aggressivo israeliano: il talento dello Strasburgo ha un’indole maggiormente difensiva, concepisce il ruolo più come terzino che come ala, ma in ogni caso sarebbe un’aggiunta di alto livello per Chivu, come ha dimostrato anche il Mondiale appena giocato.