Musmarra: “Doue alternativa a Khalaili? In realtà Chivu vorrebbe…”

Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto sul mercato dell'Inter partendo dalla questione Khalali

Matteo Pifferi Redattore 12 luglio - 17:13

Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto sul mercato dell'Inter partendo dalla questione Khalali:

"La situazione Khalaili è chiara, netta e definita. L'Inter può solo aspettare i nuovi esami presso il CONI per poi capire se arriverà questa idoneità o no. In tanti mi chiedono se sono ottimista o pessimista, non è una questione di essere ottimisti o pessimisti, se rientrerà in alcuni parametri allora vorrà dire che il giocatore sarà tesserabile, se non rientrerà nei parametri allora il giocatore non potrà essere tesserabile, è una questione di dati scientifici.

In Italia le normative sono più stringenti rispetto ad altri paesi ed è una cosa positiva visto che si salvaguardia la salute del calciatore ma anche della persona in primis. Al primo posto c'è il rispetto per la salute dell'atleta, non si può rischiare su certe cose. Il club non può non pensare ad un'eventuale alternativa, ad un eventuale piano C perché siamo partiti da Palestra, siamo arrivati a Khalaili e poi bisognerà trovare un'alternativa se le cose dovessero andare male con Khalaili.

E non è che sarà una terza scelta in senso stretto, sta tornando in auge il nome di Doue, però ha caratteristiche diverse, più difensive che offensive e nei desiderata di Chivu, il tecnico vorrebbe un giocatore più simile a Dumfries, per cui vediamo. Non ha senso andare già al di là, aspettiamo gli esiti degli accertamenti e vediamo la presa di posizione del club ma oggi serve rispetto su questa situazione particolare"