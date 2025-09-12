I nomi che la dirigenza di viale della Liberazione sta seguendo per rinforzare il reparto arretrato il prossimo anno

Daniele Vitiello Redattore/inviato 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 12:02)

L'unico reparto in cui l'Inter questa estate non ha fatto operazioni in prospettiva è la difesa. L'arrivo di Akanji è servito a colmare la lacuna che avrebbe lasciato Pavard, non di certo a dare prospettiva. Per questo motivo, i nerazzurri hanno in canna un intervento importante per la prossima sessione estiva. Sul tema si sofferma anche l'edizione odierna di TuttoSport. Si legge infatti:

"L’Inter un colpo per la difesa lo sta già programmando. Gli scout sono all’opera da mesi, c’è una lista di potenziali profili con caratteristiche adattabili sia a una difesa a tre, che a quattro qualora Chivu nel corso dell’annata lavori a un cambiamento di sistema. Al momento sono tre i difensori che più di altri intrigano in casa nerazzurra. In prima fila, per il quale sono già in corso da alcune settimane colloqui con il suo entourage, Joel Ordóñez, 21enne ecuadoriano del Club Bruges.

Oggi è Ordóñez il primo obiettivo, ma non l'unico. Gli altri due si trovano in Germania. Il primo è Dayot Upamecano del Bayern Monaco, colonna della nazionale francese. Il 27 ottobre compirà 27 anni, dunque è ancora lontano dai 30, ma soprattutto il suo contratto scadrà nel giugno 2026. Controindicazioni? Un ingaggio alto, da quasi 6 milioni netti. Il secondo è invece il 22enne greco Konstantinos Koulierakis del Wolfsburg, mancino, valutazione di circa 25 milioni. Siamo a settembre, la lista potrebbe aggiornarsi, ma oggi, in vista dell'estate, il focus dell'Inter è sulla difesa che verrà. Anche perché il rinnovamento, vista e considerata l’età media del reparto, merita uno spazio consistente nelle prossime sessioni di mercato".