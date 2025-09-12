Che il mercato dell'Inter abbia preso una piega diversa da quella preventivata a giugno è un dato di fatto. Il cambio di strategia ha portato a chiudere trattative che hanno lasciato comunque in cassa un margine. La stima di tale bottino arriva direttamente dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina:

"Qualcosa in cassa è rimasto. La dirigenza dell’Inter ha portato a termine diverse operazioni in questi mesi, senza però esaurire il budget messo a disposizione da Oaktree. Con la complicità del margine ricavato dalle cessioni, sono avanzati circa 25 milioni, che non è da escludere possano tornare utili anche nella sessione invernale di mercato. Marotta, Ausilio e Baccin attendono le risposte dal campo, che come sempre è giudice supremo dopo ogni campagna acquisti".