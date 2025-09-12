Un margine in cassa è rimasto. L'Inter si riserverà di capire come utilizzarlo eventualmente, magari già a gennaio. Come sarà impiegato? Una possibile soluzione arriva dal Corriere dello Sport in edicola stamattina:
Mercato Inter, un reparto sotto osservazione: già un nome sul taccuino ma…
"Il reparto che più di altri potrebbe avere bisogno di un ulteriore innesto è la difesa. L’ultima operazione, chiusa sul gong della finestra estiva, ha portato alla corte di Cristian Chivu un profilo di esperienza come Manuel Akanji, ma soltanto al posto di Benjamin Pavard, che nel frattempo ha lasciato Milano per trasferirsi a Marsiglia. Le aspettative sullo svizzero sono alte, l’intenzione di riscattarlo a fine stagione esiste, ma il suo apporto potrebbe non bastare.
C’è un dato anagrafico su cui riflettere e che potrebbe spingere la dirigenza di viale della Liberazione a intervenire. I prossimi mesi serviranno a capire che tipo di risposte daranno soprattutto Acerbi e De Vrij dal punto di vista fisico: in base a quello si deciderà se cercare un rinforzo per il reparto arretrato o se concentrarsi su altre zone di campo. Tra i vari nomi sul taccuino dei dirigenti c’è sicuramente quello di Joel Ordonez, ventunenne centrale ecuadoriano del Bruges che l’Inter segue da settimane. Più probabile però che il discorso su di lui venga approfondito in vista della prossima estate: i costi dell’operazione sembrano già lievitati oltre il budget che il club ha in cassa per gennaio".
