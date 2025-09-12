Un margine in cassa è rimasto. L'Inter si riserverà di capire come utilizzarlo eventualmente, magari già a gennaio. Come sarà impiegato? Una possibile soluzione arriva dal Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Il reparto che più di altri potrebbe avere bisogno di un ulteriore innesto è la difesa. L’ultima operazione, chiusa sul gong della finestra estiva, ha portato alla corte di Cristian Chivu un profilo di esperienza come Manuel Akanji, ma soltanto al posto di Benjamin Pavard, che nel frattempo ha lasciato Milano per trasferirsi a Marsiglia. Le aspettative sullo svizzero sono alte, l’intenzione di riscattarlo a fine stagione esiste, ma il suo apporto potrebbe non bastare.