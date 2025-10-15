Gennaio si avvicina e, visto lo scarso minutaggio in questo primo scorcio di stagione, non è così peregrina l'ipotesi che Yann Bisseck lasci l'Inter

Marco Macca Redattore 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 11:16)

Gennaio si avvicina e, visto lo scarso minutaggio in questo primo scorcio di stagione, non è così peregrina l'ipotesi che Yann Bisseck lasci l'Inter nella finestra di mercato invernale. Nell'anno che ci porterà al Mondiale, il difensore vuole essere protagonista per non rischiare di perdere il treno Germania e, dunque, ha aperto alla possibilità di lasciare Milano. Magari per il Crystal Palace, che lo ha già cercato la scorsa estate e che in rosa ha quel Marc Guehi che non dispiace affatto ai dirigenti interisti. Si legge su Sport Mediaset:

"In estate il Crystal Palace aveva offerto oltre 30 milioni per Bisseck trovando sia il muro interista, che ne voleva almeno 40, sia quello del giocatore che non era convinto della destinazione. Ora però molto è cambiato e, se da un lato non si può non tenere conto della volontà del 24enne, bisogna pure considerare che il mercato di gennaio è sempre complicato dunque l'Inter si aspetta un'offerta quantomeno all'altezza di quella estiva".

"Per facilitare l'affare con gli inglesi, ancora interessati a Bisseck, potrebbe andare in porto uno scambio, scrive Tuttosport. La dirigenza nerazzurra, infatti, non ha mai smesso di seguire Marc Guehi, capitano del Palace e titolare della nazionale inglese. Il classe 2000 è in scadenza il prossimo 30 giugno e l'Inter a gennaio potrebbe anticipare la concorrenza (per esempio piace al Liverpool, che era andato vicinissimo ad acquistarlo) proponendo uno scambio con Bisseck, con conguaglio a proprio favore visto che tra 8 mesi Guehi sarà libero di firmare per chi vuole".

(Fonte: Sport Mediaset)