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GdS – Nico Paz, dubbi sul futuro: Inter rimane sullo sfondo

Nico Paz
L'argentino non è fuori dai radar nerazzurri per il quotidiano rosa anche dopo la stoccata di Fabregas in conferenza stampa
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Dove giocherà la prossima stagione Nico Paz? Cesc Fabregas, almeno stando a quanto ha detto in conferenza, non ha dubbi. Qualcuno in più, la Gazzetta dello Sport, sì. Si legge infatti nel focus di oggi sull'argentino:

Nico Paz

"Nico Paz, dubbi su presente e futuro. Dietro l’angolo c’è la sfida a Cremona che domani sera potrebbe qualificare il Como in Champions. Più in là, ma non di molto, il tormentone di mercato sul suo ritorno al Real. A giugno si apre la seconda finestra di recompra che può riportarlo a Madrid per 10 milioni. È scritto nero su bianco sul contratto firmato due estati fa. Tre possibilità per esercitare la clausola, a scadenza giugno 2025, 2026 e 2027.

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La prima è passata e ha dimostrato la grande abilità strategica del Real che confidava nella completa maturazione del ragazzo in un ambiente “sano” come quello di Como. Così è stato, una crescita costante consacrata nei numeri in biancoblù e dal percorso nella nazionale argentina con cui si appresta a fare un Mondiale da protagonista. Sullo sfondo anche alcune big europee, fra cui l’Inter: il Real potrebbe anche decidere di rivenderlo realizzando una plusvalenza enorme visto che il valore di mercato di Nico che si aggira sui 70 milioni".

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