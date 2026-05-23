La prima è passata e ha dimostrato la grande abilità strategica del Real che confidava nella completa maturazione del ragazzo in un ambiente “sano” come quello di Como. Così è stato, una crescita costante consacrata nei numeri in biancoblù e dal percorso nella nazionale argentina con cui si appresta a fare un Mondiale da protagonista. Sullo sfondo anche alcune big europee, fra cui l’Inter: il Real potrebbe anche decidere di rivenderlo realizzando una plusvalenza enorme visto che il valore di mercato di Nico che si aggira sui 70 milioni".