L’Inter continua a muoversi sul mercato con grande attenzione, consapevole di dover rafforzare la rosa senza però cadere in spese sproporzionate. Negli ultimi giorni la dirigenza nerazzurra aveva sondato il terreno per alcuni giovani difensori considerati di prospettiva, ma le richieste dei club di appartenenza hanno subito raffreddato ogni trattativa.
Cds – L’Inter aveva scelto con forza due difensori. Ma si è sentita rispondere…
Il primo nome sulla lista, scrive il Corriere dello Sport, era quello di Jeanuel Belocian Jacquet del Rennes, profilo seguito da tempo e ritenuto interessante per caratteristiche fisiche e tecniche. Il club francese, tuttavia, ha chiesto ben 50 milioni di euro, cifra giudicata eccessiva rispetto all’attuale valore del calciatore.
Non molto diversa la situazione con il Bruges, interpellato dall’Inter per Ordonez. Anche in questo caso la valutazione è stata altissima: 40 milioni di euro. Una somma che la società di viale della Liberazione ha ritenuto fuori mercato, preferendo non insistere.
Nelle scorse settimane era stato osservato pure il turco Akcicek del Fenerbahce, altro prospetto in crescita. Ma anche qui la richiesta, circa 20 milioni, non ha convinto i dirigenti, che non hanno voluto correre il rischio di un investimento giudicato troppo oneroso rispetto al rendimento attuale.
