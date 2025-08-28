Cds – L’Inter aveva scelto con forza due difensori. Ma si è sentita rispondere…

L’Inter continua a muoversi sul mercato con grande attenzione, consapevole di dover rafforzare la rosa senza però cadere in spese sproporzionate. Negli ultimi giorni la dirigenza nerazzurra aveva sondato il terreno per alcuni giovani difensori considerati di prospettiva, ma le richieste dei club di appartenenza hanno subito raffreddato ogni trattativa.

Il primo nome sulla lista, scrive il Corriere dello Sport, era quello di Jeanuel Belocian Jacquet del Rennes, profilo seguito da tempo e ritenuto interessante per caratteristiche fisiche e tecniche. Il club francese, tuttavia, ha chiesto ben 50 milioni di euro, cifra giudicata eccessiva rispetto all’attuale valore del calciatore.