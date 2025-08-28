FC Inter 1908
Inter, nemmeno Neymar ha convinto Palacios: no al Santos. Olympiacos su Taremi

Il club nerazzurro deve piazzare almeno due pedine: Palacios e Taremi, e sta lavorando per cercare di trovare loro una sistemazione
Andrea Della Sala 

Le uniche operazione che farà l'Inter in questi ultimi giorni di mercato saranno in uscita. Il club nerazzurro deve piazzare almeno due pedine: Palacios e Taremi, e sta lavorando per cercare di trovare loro una sistemazione.

"Sembrava davvero fatta, invece è arrivato un altro dietrofront, l’ennesimo nella travagliata estate di Tomas Palacios: il difensore argentino dell’Inter non si trasferirà al Santos, nonostante i due club avessero trovato l’intesa per un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni e l’eventuale 30% per i nerazzurri in caso di futura rivendita. Niente di fatto: il giocatore non era convinto e ha preferito rimanere a Milano. A nulla sono servite le chiamate ricevute dal Brasile, sia dall’allenatore del Santos, il connazionale Juan Pablo Vojvoda, che addirittura da Neymar, stella dello storico club paulista: entrambi hanno cercato invano di far cambiare idea a Palacios. Siamo alla quarta destinazione sfumata, dopo i contatti con Basilea, Rayo Vallecano e Eintracht: a questo punto, l’argentino classe 2003 potrebbe anche restare all’Inter come sesto difensore. In uscita c’è sempre Taremi: oltre a Psv e Panathinaikos, per l’attaccante iraniano si è aggiunto l’interesse dell’Olympiacos", scrive La Gazzetta dello Sport.

