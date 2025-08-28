Le uniche operazione che farà l'Inter in questi ultimi giorni di mercato saranno in uscita. Il club nerazzurro deve piazzare almeno due pedine: Palacios e Taremi , e sta lavorando per cercare di trovare loro una sistemazione.

"Sembrava davvero fatta, invece è arrivato un altro dietrofront, l’ennesimo nella travagliata estate di Tomas Palacios: il difensore argentino dell’Inter non si trasferirà al Santos, nonostante i due club avessero trovato l’intesa per un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni e l’eventuale 30% per i nerazzurri in caso di futura rivendita. Niente di fatto: il giocatore non era convinto e ha preferito rimanere a Milano. A nulla sono servite le chiamate ricevute dal Brasile, sia dall’allenatore del Santos, il connazionale Juan Pablo Vojvoda, che addirittura da Neymar, stella dello storico club paulista: entrambi hanno cercato invano di far cambiare idea a Palacios. Siamo alla quarta destinazione sfumata, dopo i contatti con Basilea, Rayo Vallecano e Eintracht: a questo punto, l’argentino classe 2003 potrebbe anche restare all’Inter come sesto difensore. In uscita c’è sempre Taremi: oltre a Psv e Panathinaikos, per l’attaccante iraniano si è aggiunto l’interesse dell’Olympiacos", scrive La Gazzetta dello Sport.