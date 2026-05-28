Pedullà – Palestra, non solo Inter: occhio al Manchester City, la situazione

Il giocatore dell'Atalanta è nel mirino anche del Manchester City

Gianni Pampinella Redattore 28 maggio - 00:20

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Quello di Marco Palestra è uno dei nomi in cima alla lista dei dirigenti dell'Inter per rinforzare la squadra. Il giovane, che quest'anno ha giocato in prestito al Cagliari, ha fatto vedere cose importante e ha attirato l'attenzione anche del Manchester City come riporta Alfredo Pedullà.

"Marco Palestra sarà un protagonista della prossima sessione di mercato, molto probabile che lasci l’Atalanta alle condizioni giuste. Vi abbiamo raccontato che per il terzino 2005 l’Inter sta studiando le mosse, ci sono stati i primi contatti, con l’avallo della proprietà perché la valutazione è molto importante, di sicuro siamo più vicini ai 45 che ai 40 milioni (se basteranno)".

"L’Inter aveva avuto un rapporto particolare con la Dea durante la vicenda Lookman, ma per Palestra ha intenzione di riprovarci. Occhio comunque perché la concorrenza non mancherà: quello di Palestra è un nome in evidenza nella lista del Manchester City che presto ufficializzerà Enzo Maresca. Bisogna capire in quale posto della lista, ma di sicuro è presente. E alla fine le offerte faranno la differenza".

(alfredopedulla.com)