Come mai Allegri non era l'uomo giusto per l'Inter? Anche a questa domanda il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha risposto a DAZN

Come mai Allegri non era l'uomo giusto per l'Inter? Anche a questa domanda il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha risposto a DAZN:

"Quando si valuta, è giusto sentire anche altre realtà. Non nascondo che ci siamo incontrati con lui quando prendemmo Inzaghi, ma aveva già speso più di una parola con la Juve dopo aver rifiutato il Real Madrid.