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Retroscena Allegri, Marotta: “Lo abbiamo incontrato per la panchina Inter e lui…”

Retroscena Allegri, Marotta: “Lo abbiamo incontrato per la panchina Inter e lui…” - immagine 1
Come mai Allegri non era l'uomo giusto per l'Inter? Anche a questa domanda il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha risposto a DAZN
Alessandro Cosattini Redattore 

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Come mai Allegri non era l'uomo giusto per l'Inter? Anche a questa domanda il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha risposto a DAZN:

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"Quando si valuta, è giusto sentire anche altre realtà. Non nascondo che ci siamo incontrati con lui quando prendemmo Inzaghi, ma aveva già speso più di una parola con la Juve dopo aver rifiutato il Real Madrid.

A parte questo impegno, quella discussione è servita per capire che non ci conciliavamo come programmi. Lui li chiedeva più ambiziosi e non potevamo garantirli. Ma praticamente era già l'allenatore della Juve". 

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