Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, interesse dalla Serie C per Della Mora: si fa avanti il neopromosso Grosseto
calciomercato
Inter, interesse dalla Serie C per Della Mora: si fa avanti il neopromosso Grosseto
Il terzino destro classe 2006, protagonista nell'ultima stagione con la Primavera nerazzurra, è pronto per il salto tra i professionisti
C'è fermento intorno ai giovani del settore giovanile dell'Inter. In questi giorni sono arrivate manifestazioni di interesse anche per Tommaso Della Mora, terzino destro classe 2006, protagonista nell'ultima stagione con la Primavera nerazzurra.
Sul giocatore, secondo La Casa di C, ci sarebbe il Grosseto, formazione tornata in Serie C e tra i professionisti dopo aver vinto il campionato di Serie D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA