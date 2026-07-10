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Inter, interesse dalla Serie C per Della Mora: si fa avanti il neopromosso Grosseto

Inter, interesse dalla Serie C per Della Mora: si fa avanti il neopromosso Grosseto - immagine 1
Il terzino destro classe 2006, protagonista nell'ultima stagione con la Primavera nerazzurra, è pronto per il salto tra i professionisti
Fabio Alampi Redattore 

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C'è fermento intorno ai giovani del settore giovanile dell'Inter. In questi giorni sono arrivate manifestazioni di interesse anche per Tommaso Della Mora, terzino destro classe 2006, protagonista nell'ultima stagione con la Primavera nerazzurra.

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Getty Images

Sul giocatore, secondo La Casa di C, ci sarebbe il Grosseto, formazione tornata in Serie C e tra i professionisti dopo aver vinto il campionato di Serie D.

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