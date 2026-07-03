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Inter, scenario capovolto: “C’è chi può restare a sorpresa a meno di 25mln”. E Topalovic…

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Porte girevoli, tra chi va e chi (a sorpresa) può restare all'Inter, a meno di offerte sostanziose. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Porte girevoli, tra chi va e chi (a sorpresa) può restare all'Inter, a meno di offerte sostanziose. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato nerazzurro, parlando anche della situazione di Andy Diouf, che potrebbe anche rimanere a Milano, dopo le insistenti voci su un suo possibile addio:

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"Il Catanzaro, dopo aver perso Cissé e Liberali, ha chiesto Topalovic, 20enne trequartista sloveno messosi in luce nell’Under 23 e all’ultima giornata di campionato con un assist a Bologna per Diouf".

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"Proprio l’ex Lens non dovrebbe partire, essendo destinato a giocarsi un ruolo da alternativa come esterno destro, ma una proposta da almeno 25 milioni potrebbe cambiare tutto. Non dovrebbero esserci scossoni invece su Calhanoglu, però c’è da scommettere che dalla Turchia qualche rumors tornerà presto a farsi sentire".

(Fonte: Tuttosport)

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