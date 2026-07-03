Porte girevoli, tra chi va e chi (a sorpresa) può restare all'Inter, a meno di offerte sostanziose. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto

Porte girevoli, tra chi va e chi (a sorpresa) può restare all'Inter, a meno di offerte sostanziose. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato nerazzurro, parlando anche della situazione di Andy Diouf, che potrebbe anche rimanere a Milano, dopo le insistenti voci su un suo possibile addio:

"Il Catanzaro, dopo aver perso Cissé e Liberali, ha chiesto Topalovic, 20enne trequartista sloveno messosi in luce nell’Under 23 e all’ultima giornata di campionato con un assist a Bologna per Diouf".