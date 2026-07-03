"Ivan Provedel si appresta a diventare il nuovo portiere dell’Inter. Non ci sono sorprese rispetto a quanto raccontato in esclusiva lo scorso 10 giugno (accordo triennale dopo un summit in casa nerazzurra) e ribadito il 17 giugno. Il club nerazzurro aveva proposto 3 milioni, la Lazio aveva preso un po’ di tempo. Ora i documenti sono stati firmati". Così sui social Alfredo Pedullà racconta del trasferimento del portiere della Lazio a Milano.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Provedel-Inter, documenti firmati. Sulla proposta di tre mln la Lazio…”
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Pedullà: “Provedel-Inter, documenti firmati. Sulla proposta di tre mln la Lazio…”
Il giornalista esperto di mercato di Sportitalia ha parlato del portiere che è in arrivo a Milano
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L'estremo difensore arriverà ad Appiano Gentile (sono attesa settimana prossima le visite) per sostituire Sommer che ha lasciato il club nerazzurro a fine contratto. Il primo portiere dovrebbe essere Josep Martinez ma lui ha già fatto sapere che sarà pronto a giocarsela.
(Fonte: Si)
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