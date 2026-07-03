Il giornalista esperto di mercato di Sportitalia ha parlato del portiere che è in arrivo a Milano

"Ivan Provedel si appresta a diventare il nuovo portiere dell’Inter. Non ci sono sorprese rispetto a quanto raccontato in esclusiva lo scorso 10 giugno (accordo triennale dopo un summit in casa nerazzurra) e ribadito il 17 giugno. Il club nerazzurro aveva proposto 3 milioni, la Lazio aveva preso un po’ di tempo. Ora i documenti sono stati firmati". Così sui social Alfredo Pedullà racconta del trasferimento del portiere della Lazio a Milano.