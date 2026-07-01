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Inter, scenario che non ti aspetti: “Possibile permanenza a sorpresa, a meno di offerte da…”

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Si è aperto uno scenario a sorpresa nel mercato dell'Inter, che apre prospettive anche inattese fin qui. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Si è aperto uno scenario a sorpresa nel mercato dell'Inter, che apre prospettive anche inattese fin qui. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, a centrocampo non è del tutto esclusa la permanenza di Akinsanmiro, non riscattato dal Pisa:

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"(...) Leggermente diverso il discorso Akinsanmiro: il Pisa non ha potuto esercitare il diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni circa a causa di un cavillo burocratico, ma il nigeriano è apprezzato da Chivu e potrebbe pure "spostarsi" nella categoria di coloro che punteranno a guadagnarsi la permanenza in ritiro, a meno che dalle parti di viale della Liberazione non arrivi un'offerta attorno ad una decina di milioni".

(Fonte: Gazzetta.it)

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