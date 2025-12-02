Nel corso di un video pubblicato sul canale YouTube di QSVS, Alfio Musmarra , giornalista, ha commentato così le recenti parole del direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio : "Ho ascoltato l'intervista di Ausilio che ha fatto arrabbiare i tifosi dell'Inter.

Per certi versi, se avessi potuto dargli un piccolissimo consiglio dal punto di vista comunicativo, sarei stato un po' più tranquillo su Diouf. Non credo possano bastare due spezzoni per dire che abbiamo trovato un giocatore, gli servirebbe un po' più di continuità. Per dare sentenze aspettiamo che sia il campo a darci indicazioni più precise".