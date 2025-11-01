FC Inter 1908
Inter, a giugno acquisto in difesa. A gennaio colpo in mezzo: "Già stanziati 20mln per…"

Inter, a giugno acquisto in difesa. A gennaio colpo in mezzo: “Già stanziati 20mln per…”

Il colpo in difesa arriverà sicuramente in estate. Ma, secondo la Gazzetta, l'Inter a gennaio potrebbe intervenire in un'altra zona di campo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il colpo in difesa arriverà sicuramente in estate. Ma, stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l'Inter a gennaio potrebbe intervenire in un'altra zona di campo. Secondo la rosea, infatti, Chivu avrebbe chiesto alla società uno sforzo per rinforzare il centrocampo con un profilo dinamico: il nome è quello di Frendrup del Genoa. Scrive la Gazzetta:

"L’Inter ha capito come e dove intervenire per migliorare la squadra già nel mercato di gennaio. In attesa di scegliere il portiere e il difensore centrale del futuro, due acquisti ineludibili nel 2026, Chivu ha percepito la mancanza di un elemento equilibratore proprio nel reparto numericamente più corposo: il centrocampo. In estate non a caso Marotta e Ausilio avevano provato a strappare Manu Koné alla Roma, arrivando a un passo dal cin cin, perché convinti di aggiungere alla rosa un calciatore dotato di qualità fisiche e atletiche superiori alla media".

"Poi hanno ripiegato su Andy Diouf, un investimento in prospettiva che ancora non ha imparato il presente. Ma il pensiero rimane, una ventina di milioni nel forziere è disponibile, l’operazione è un sostegno da considerare. E così l’uomo in più può diventare Morten Frendrup, danese classe 2001 del Genoa, pure sondato nei mesi scorsi. Non è l’unica opzione, chiaro, ma dalla lista dei preferiti non è mai stato depennato".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

