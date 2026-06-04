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Inter, se non arrivasse Palestra? “C’è l’alternativa: sarebbe acquistato coi soldi di Dumfries”

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Marco Palestra è il nome designato dall'Inter per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries sulla fascia destra
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Marco Palestra è il nome designato dall'Inter per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries sulla fascia destra, quando il trasferimento dell'olandese al Real Madrid sarà completato.

Inter, se non arrivasse Palestra? “C’è l’alternativa: sarebbe acquistato coi soldi di Dumfries”- immagine 2
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Ma, come noto, la concorrenza per il calciatore di proprietà dell'Atalanta non manca. Ecco perché la dirigenza nerazzurra ha già pronta un'alternativa, dai costi decisamente più contenuti:

Inter, se non arrivasse Palestra? “C’è l’alternativa: sarebbe acquistato coi soldi di Dumfries”- immagine 3
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"Dodò è l'alternativa low cost a Palestra dell'Atalanta per il dopo Dumfries, diretto al Real Madrid. L'Inter coprirebbe il costo dell'operazione con i soldi della clausola dell'olandese, mentre per Palestra servirebbe più del doppio".

(Fonte: calciomercato.com)

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