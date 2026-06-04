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Inter, se non arrivasse Palestra? “C’è l’alternativa: sarebbe acquistato coi soldi di Dumfries”
Marco Palestra è il nome designato dall'Inter per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries sulla fascia destra
Marco Palestra è il nome designato dall'Inter per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries sulla fascia destra, quando il trasferimento dell'olandese al Real Madrid sarà completato.
Ma, come noto, la concorrenza per il calciatore di proprietà dell'Atalanta non manca. Ecco perché la dirigenza nerazzurra ha già pronta un'alternativa, dai costi decisamente più contenuti:
"Dodò è l'alternativa low cost a Palestra dell'Atalanta per il dopo Dumfries, diretto al Real Madrid. L'Inter coprirebbe il costo dell'operazione con i soldi della clausola dell'olandese, mentre per Palestra servirebbe più del doppio".
(Fonte: calciomercato.com)
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