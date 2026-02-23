In queste ore dalla Spagna è arrivata la notizia di un pre-accordo tra l'Inter e Simeone , allenatore dell'AM , per un futuro sulla panchina nerazzurra. Una "sparata" per SportMediaset che spiega come l'indiscrezioni non trovi alcun riscontro in Italia.

"E va oltre i confini del mercato per almeno due motivi: l'ingaggio dell'allenatore argentino (che aveva giocato dal 1997 al 1999 proprio coi nerazzurri), 34 milioni di euro lordi l'anno, e soprattutto l'ottimo lavoro di Chivu, primo in campionato, in semifinale di Coppa Italia e con la speranza di rimontare la sconfitta nei playoff di Champions League", si legge sul sito sportivo.