In queste ore dalla Spagna è arrivata la notizia di un pre-accordo tral'Inter e Simeone, allenatore dell'AM, per un futuro sulla panchina nerazzurra. Una "sparata" per SportMediaset che spiega come l'indiscrezioni non trovi alcun riscontro in Italia.
FC Inter 1908
SM – Inter-Simeone? Nessun riscontro in Italia. Va oltre i confini del mercato per due motivi
Il sito sportivo commenta l'indiscrezione arrivata dalla Spagna su un pre accordo tra i nerazzurri e l'allenatore dell'AM
"E va oltre i confini del mercato per almeno due motivi: l'ingaggio dell'allenatore argentino (che aveva giocato dal 1997 al 1999 proprio coi nerazzurri), 34 milioni di euro lordi l'anno, e soprattutto l'ottimo lavoro di Chivu, primo in campionato, in semifinale di Coppa Italia e con la speranza di rimontare la sconfitta nei playoff di Champions League", si legge sul sito sportivo.
(fonte: SportMediaset)
